СМИ: Американские и британские члены миссии ОБСЕ выехали из Донецка

Американские сотрудники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в воскресенье, 13 февраля, покинули временно неподконтрольный Донецк. Поведение представителей США вызвано опасениями возможного российского вторжения, сообщает Reuters.



Издание пишет, что корреспонденты стали свидетелями отъезда нескольких авто с наблюдателями. Однако официального разъяснения от ОБСЕ на данный момент нет.

Некоторые члены СММ ОБСЕ покинули Донецк 13 февраля

Ранее США и ряд европейских стран призвали своих граждан немедленно покинуть Украину, чтобы избежать вторжения, предупредив, что нападение может произойти в любое время.



Корреспондент британской газеты Guardian Шон Волкер в своем Twitter сообщил, что британские члены миссии наряду с американскими будут отозваны из Украины.



В то же время местные журналисты и блогеры сообщают, что в Донецк прибыли новые члены миссии. При этом непонятно, из каких стран новоприбывшие наблюдатели, потому что они не дают комментаоиев.



Напомним, что в выходные у представителей СММ ОБСЕ также происходит ротация.

По стостоянию на конец января, согласно официальным данным, численность СММ ОБСЕ в Украине составляла 680 наблюдателей из примерно 50 стран.

Ранее сообщалось, что США планируют отозвать своих наблюдателей из миссии ОБСЕ в Украине по мере ухудшения обстановки в плане безопасности.