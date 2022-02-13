Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

СМИ: Американские и британские члены миссии ОБСЕ выехали из Донецка

13 февраля 2022, 12:35

СМИ: Американские и британские члены миссии ОБСЕ выехали из Донецка

Американские сотрудники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в воскресенье, 13 февраля, покинули временно неподконтрольный Донецк. Поведение представителей США вызвано опасениями возможного российского вторжения, сообщает Reuters.

Издание пишет, что корреспонденты стали свидетелями отъезда нескольких авто с наблюдателями. Однако официального разъяснения от ОБСЕ на данный момент нет.

Некоторые члены СММ ОБСЕ покинули Донецк 13 февраля

Ранее США и ряд европейских стран призвали своих граждан немедленно покинуть Украину, чтобы избежать вторжения, предупредив, что нападение может произойти в любое время.

Корреспондент британской газеты Guardian Шон Волкер в своем Twitter сообщил, что британские члены миссии наряду с американскими будут отозваны из Украины.

В то же время местные журналисты и блогеры сообщают, что в Донецк прибыли новые члены миссии. При этом непонятно, из каких стран новоприбывшие наблюдатели, потому что они не дают комментаоиев.

Напомним, что в выходные у представителей СММ ОБСЕ также происходит ротация.

По стостоянию на конец января, согласно официальным данным, численность СММ ОБСЕ в Украине составляла 680 наблюдателей из примерно 50 стран.

Ранее сообщалось, что США планируют отозвать своих наблюдателей из миссии ОБСЕ в Украине по мере ухудшения обстановки в плане безопасности.

Еще по теме

Организации
ОБСЕ
Места
Донецк

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:35
СМИ: Американские и британские члены миссии ОБСЕ выехали из Донецка
21:46
«ДНР» откроет КПВВ «Еленовка» 14 февраля: как проехать
21:25
Новые требования Киева к Москве, итоги «нормандских» переговоров. Донбасс сегодня ►
20:56
«ДНР» уволила директора мобильного оператора «Феникс»
16:59
В Донецке заявили о мощном взрыве. ВСУ и «ДНР» это опровергли
11:55
ООН и Красный Крест направили в Донецк и Луганск гуманитарную помощь
11:30
«ДНР» заявила о 2041 новом случае COVID-19, двое умерли
10:37
«ЛНР»: Почти 500 человек заболели COVID-19 за сутки
21:31
Нормандская встреча, Байден просит покинуть Украину. Главное
17:41
«ДНР»: Информация о минировании 15 зданий в Донецке не подтвердилась
15:17
«ДНР» не планирует проводить всеобщую мобилизацию в ближайшее время
13:49
«ДНР»: Поступила информация о минировании 15 зданий в Донецке
13:27
Пушилин хочет, чтобы Украина присоединилась к России и Беларуси
12:42
Пушилин противоречиво высказался о будущем Донецка
11:55
Пушилин отказался прогнозировать, пойдет ли Россия на признание «Л-ДНР» или открытые поставки оружия
все новости
12:35
СМИ: Американские и британские члены миссии ОБСЕ выехали из Донецка
11:41
В Луганской области — более 400 новых заражений ковидом
09:37
В кафе у линии фронта на Донбассе была стрельба, есть погибшие и раненые
09:17
В Украине за сутки более 24,5 тысяч человек заболели ковидом
09:10
В кафе на Луганщине от взрыва пострадали 12 человек
08:50
ООС: Боевики на Донбассе снова применили беспилотники для сброса гранат
22:58
Делегация Литвы побывала на двух КПВВ на Луганщине: Подробности
22:08
ЕС не закрывает свои представительства в Украине — заявление
21:46
«ДНР» откроет КПВВ «Еленовка» 14 февраля: как проехать
21:25
Новые требования Киева к Москве, итоги «нормандских» переговоров. Донбасс сегодня ►
21:22
Приходили с десятками доверенностей: В Ощадбанке рассказали, почему прекратят продление карт ВПЛ
20:56
«ДНР» уволила директора мобильного оператора «Феникс»
20:22
Байден призвал Путина к дипломатии, но заявил о готовности к «другим сценариям»
19:54
Макрон позвонил Зеленскому после разговора с Путиным
19:30
Байден и Путин больше часа говорили об угрозе российского вторжения в Украину
все новости
ВИДЕО
Новые требования Киева к Москве, итоги «нормандских» переговоров. Донбасс сегодня ►
12 февраля, 21:25
Как работают «Русские центры» на Донбассе и что с ними не так ►
10 февраля, 19:05
Переселенцы из Луганска 8 лет живут в дачных домах возле линии фронта ►
09 февраля, 13:20

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция