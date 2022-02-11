США планируют отозвать своих наблюдателей из миссии ОБСЕ в Украине — CNN

США планируют отозвать своих наблюдателей из миссии ОБСЕ в Украине по мере ухудшения обстановки в плане безопасности. Об этом сообщили два источника, знакомых с дискуссиями, передает CNN.



Администрация Байдена также обсуждает возможность дальнейшего сокращения числа сотрудников посольства США в Киеве и вывода других государственных служащих США из Украины на фоне новых разведданных, предполагающих, что Россия может атаковать Украину до окончания Олимпийских игр в Пекине на следующей неделе.



Сообщение появилось незадолго до того, как советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан должен был появиться на брифинге в Белом доме, где он должен был обсудить последние новости о ситуации в Украине.



«Мы продолжаем сворачивать наше посольство. Мы продолжим этот процесс. И мы также четко дали понять, что любые американские граждане, которые остаются в Украине, должны немедленно покинуть страну», — заявил госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в пятницу.



Как сообщается на сайте ОБСЕ, «основные задачи наблюдателей ОБСЕ состоят в том, чтобы беспристрастно и объективно наблюдать за ситуацией в Украине и сообщать о ней, а также способствовать диалогу между всеми сторонами кризиса». Они также отвечали за отслеживание нарушений режима прекращения огня на востоке Украины.



В прошлом месяце США приказали покинуть посольство США в Киеве членам семей дипломатов и разрешили выезд второстепенного персонала на добровольной основе.