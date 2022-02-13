Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

SkyUP на несколько дней прекратила продажу авиабилетов

13 февраля 2022, 15:20

SkyUP на несколько дней прекратила продажу авиабилетов

Украинская авиакомпания SkyUP временно прекратила продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля. Авиаперевозчик сообщил о прекращении страховки самолетов при полетах над Украиной.

«Сложившаяся ситуация требует решения на государственном уровне. Сейчас мы работаем совместно с государственными структурами для поиска вариантов решения проблемы. Мы делаем все возможное, чтобы продолжать выполнять рейсы в штатном режиме, но не можем игнорировать требования лизингодателей», — сказал он генеральный директор компании Дмитрий Сероухов.

В SkyUP отметили, что в субботу, 12 февраля, крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. Такое решение связано с повышенными рисками начала боевых действий. Лизингодатели потребовали вернуть самолеты на территорию Евросоюза.

Читайте также:

Украина оставляет небо открытым для авиаперевозок

Ранее компания была вынуждена посадить самолет, направлявшийся из Мадейры в Киев, в Кишиневе из-за немедленного запрета ирландского владельца самолета на вхождение в воздушное пространство Украины.

Также нидерландская авиакомпания KLM остановила полеты в Киев после того, как правительство Нидерландов призвало граждан не ездить в Украину, потому что это слишком опасно.

Еще по теме

Организации
SkyUP
Прочее
авиапространство

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:35
СМИ: Американские и британские члены миссии ОБСЕ выехали из Донецка
21:46
«ДНР» откроет КПВВ «Еленовка» 14 февраля: как проехать
21:25
Новые требования Киева к Москве, итоги «нормандских» переговоров. Донбасс сегодня ►
20:56
«ДНР» уволила директора мобильного оператора «Феникс»
16:59
В Донецке заявили о мощном взрыве. ВСУ и «ДНР» это опровергли
11:55
ООН и Красный Крест направили в Донецк и Луганск гуманитарную помощь
11:30
«ДНР» заявила о 2041 новом случае COVID-19, двое умерли
10:37
«ЛНР»: Почти 500 человек заболели COVID-19 за сутки
21:31
Нормандская встреча, Байден просит покинуть Украину. Главное
17:41
«ДНР»: Информация о минировании 15 зданий в Донецке не подтвердилась
15:17
«ДНР» не планирует проводить всеобщую мобилизацию в ближайшее время
13:49
«ДНР»: Поступила информация о минировании 15 зданий в Донецке
13:27
Пушилин хочет, чтобы Украина присоединилась к России и Беларуси
12:42
Пушилин противоречиво высказался о будущем Донецка
11:55
Пушилин отказался прогнозировать, пойдет ли Россия на признание «Л-ДНР» или открытые поставки оружия
все новости
15:20
SkyUP на несколько дней прекратила продажу авиабилетов
14:00
Украина оставляет небо открытым для авиаперевозок
12:35
СМИ: Американские и британские члены миссии ОБСЕ выехали из Донецка
11:41
В Луганской области — более 400 новых заражений ковидом
09:37
В кафе у линии фронта на Донбассе была стрельба, есть погибшие и раненые
09:17
В Украине за сутки более 24,5 тысяч человек заболели ковидом
09:10
В кафе на Луганщине от взрыва пострадали 12 человек
08:50
ООС: Боевики на Донбассе снова применили беспилотники для сброса гранат
22:58
Делегация Литвы побывала на двух КПВВ на Луганщине: Подробности
22:08
ЕС не закрывает свои представительства в Украине — заявление
21:46
«ДНР» откроет КПВВ «Еленовка» 14 февраля: как проехать
21:25
Новые требования Киева к Москве, итоги «нормандских» переговоров. Донбасс сегодня ►
21:22
Приходили с десятками доверенностей: В Ощадбанке рассказали, почему прекратят продление карт ВПЛ
20:56
«ДНР» уволила директора мобильного оператора «Феникс»
20:22
Байден призвал Путина к дипломатии, но заявил о готовности к «другим сценариям»
все новости
ВИДЕО
Новые требования Киева к Москве, итоги «нормандских» переговоров. Донбасс сегодня ►
12 февраля, 21:25
Как работают «Русские центры» на Донбассе и что с ними не так ►
10 февраля, 19:05
Переселенцы из Луганска 8 лет живут в дачных домах возле линии фронта ►
09 февраля, 13:20

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция