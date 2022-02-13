SkyUP на несколько дней прекратила продажу авиабилетов

Украинская авиакомпания SkyUP временно прекратила продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля. Авиаперевозчик сообщил о прекращении страховки самолетов при полетах над Украиной.



«Сложившаяся ситуация требует решения на государственном уровне. Сейчас мы работаем совместно с государственными структурами для поиска вариантов решения проблемы. Мы делаем все возможное, чтобы продолжать выполнять рейсы в штатном режиме, но не можем игнорировать требования лизингодателей», — сказал он генеральный директор компании Дмитрий Сероухов.



В SkyUP отметили, что в субботу, 12 февраля, крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. Такое решение связано с повышенными рисками начала боевых действий. Лизингодатели потребовали вернуть самолеты на территорию Евросоюза.

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Ранее компания была вынуждена посадить самолет, направлявшийся из Мадейры в Киев, в Кишиневе из-за немедленного запрета ирландского владельца самолета на вхождение в воздушное пространство Украины.



Также нидерландская авиакомпания KLM остановила полеты в Киев после того, как правительство Нидерландов призвало граждан не ездить в Украину, потому что это слишком опасно.