Украина рекомендует не летать над Черным морем с 14 по 19 февраля

Украина официально опубликовала аэронавигационную информацию об активации потенциального опасной зоны в воздушном пространстве над открытыми водами Черного моря с 14 по 19 февраля.



Как сообщил глава «Украэроруха» Андрей Ярмак на своей Facebook-странице, в связи с этим уже с понедельника, 14 февраля, авиакомпаниям рекомендовано не выполнять полеты в течение определенного промежутка времени над этой зоной, и заранее планировать оптимальные маршруты с учетом текущей ситуации.



«Отметим, что эта рекомендация не блокирует в целом полеты над Черным морем. Воздушное пространство над территорией Украины является открытым и доступным для планирования полетов. Безопасность полетов обеспечивается на должном уровне в соответствии с международными нормами и стандартами», — подчеркнул Ярмак.

Ранее российские военные анонсировали большие морские учения в Черном и Средиземном морях. Россия объявила опасными несколько зон в воздушном пространстве над Черным и Азовским морями. В ответ на это МИД Украины распространил заявление, в котором выразил протест в связи с решением Российской Федерации о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений.



Учения стартовали 13 февраля.



В субботу, 12 февраля, крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. Такое решение связано с повышенными рисками начала боевых действий. Лизингодатели потребовали вернуть самолеты на территорию Евросоюза.



Украина не планирует приостанавливать воздушное движение в связи с угрозой РФ и работает над упреждением рисков для авиаперевозчиков.