В миссии ОБСЕ подтвердили, что некоторые страны решили отозвать своих представителей

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) подтвердила, что некоторые государства решили, что их гражданам, откомандированным на службу в СММ, следует покинуть Украину в следующие несколько дней.



Об этом сообщает пресс-служба миссии.



Там напомнили, что СММ — это гражданская миссия, большинство персонала которой составляют международные служащие, откомандированные государствами-участниками ОБСЕ.



«Такая система позволяет государствам-участникам ОБСЕ принимать решения, среди прочего, о передислокации своих откомандированных граждан как внутри страны, так и за ее пределы. Отдельные государства-участники ОБСЕ недавно решили, что их гражданам, откомандированным на службу в СММ, следует покинуть Украину в следующие несколько дней», — отмечается в заявлении.



Вместе с тем миссия будет продолжать выполнять утвержденный ОБСЕ мандат с наблюдателями, размещенными в десяти городах по всей Украине.



«Безопасность всего своего персонала является самым высоким приоритетом для миссии, и СММ будет продолжать постоянно следить за ситуацией с безопасностью», — резюмировали в ОБСЕ.

По данным СМИ, отозвать своих представителей из СММ ОБСЕ в Украине решили США и Великобритания. Это связано с опасениями относительно возможного вторжения России.



По состоянию на конец января, согласно официальным данным, численность миссии ОБСЕ в Украине составляла 680 наблюдателей из 43 стран. Из них представителей США 57, а Великобритании — 40. Большинство наблюдателей СММ ОБСЕ базируются на Донбассе.