Зеленский пригласил Байдена в Украину для «стабилизации ситуации»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора пригласил президента США Джо Байдена посетить страну. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.



«Убежден, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, которые являются решающими для стабилизации ситуации, послужит мощным сигналом и будет способствовать деэскалации», — подчеркнул Зеленский.



CNN со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщил, что Зеленский попросил Байдена «как можно скорее посетить Украину», но положительного ответа от Байдена не последовало. По словам американских официальных лиц, поездка президента США в Украину «крайне маловероятна».



В ходе воскресного звонка Зеленский заверил, что украинская сторона понимает все существующие риски, готова к любому развитию событий.



«Остановим любую эскалацию в сторону Украины. Столица Украины Киев, другие города нашего государства — Харьков и Львов, Днепр и Одесса — в безопасности и под надежной защитой», — приводит слова Зеленского его пресс-служба.



Глава государства поблагодарил Байдена за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и «отметил важность предоставления действенных гарантий безопасности нашей стране».



«Мы готовы обсуждать их в разных форматах», — сказал Зеленский, констатировав, что не может быть безопасной Европы без безопасной Украины.



Кроме того, лидеры обсудили санкции против России в случае эскалации.



Как ранее сообщил Белый дом, Байден заверил Зеленского, что Запад ответит на агрессию России «быстро и решительно».