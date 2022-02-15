«Шаг к разрушению Минских соглашений». У Зеленского прокомментировали призыв Госдумы к Путину признать «Л-ДНР»

Призыв Госдумы России к президенту Владимиру Путину признать самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» является шагом к разрушению Минских соглашений. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.



«Естественно, выход России из Минских соглашений и какие-либо политико-юридические шаги в интересах оккупационных структур должны получить немедленную оценку и реакцию демократического сообщества», — сказал он агентству «Интерфакс-Украина».



По словам Подоляка, показательно также и неуважение к германской стороне как к участнице Нормандского формата, проявленное Госдумой РФ.



«Это решение было проголосовано тогда, когда канцлер Шольц находился в Москве. Можно только сожалеть, что в Москве пошли на это эскалационное действие, которое только осложняет ситуацию в Европе», — подчеркнул он.



По его мнению, «даже сама постановка вопроса в России о признании оккупационных структур в ОРДЛО является шагом к разрушению Минских документов».



«Если Россия приняла решение де-юре и де-факто выйти из Минских соглашений, то это только окончательно доказывает, что именно российская сторона несет ответственность за отсутствие существенного прогресса в переговорном процессе по прекращению войны на Донбассе», — подчеркнул Подоляк.

Сегодня Государственная Дума России обратилась к президенту Владимиру Путину с призывом признать самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» в качестве «самостоятельных, суверенных и независимых государств».



Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание Россией «Л-ДНР» будет означать фактический выход Москвы из Минских соглашений.