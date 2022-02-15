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Госдума РФ попросила Путина признать «ДНР» и «ЛНР»

15 февраля 2022, 12:23

Госдума РФ попросила Путина признать «ДНР» и «ЛНР»

Государственная Дума России обратилась к президенту Владимиру Путину с призывом признать самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» в качестве «самостоятельных, суверенных и независимых государств». Соответствующее постановление было принято на пленарном заседании Думы во вторник.

На рассмотрение Госдумы было вынесено два проекта постановления. Первый — депутатов КПРФ — предлагал направить документ сразу президенту, а второй — депутатов «Единой России» — подразумевал сначала консультации с российским МИД.

Большинством голосов Дума поддержала вариант коммунистов.

Спикер Вячеслав Володин сообщил, что обращение будет направлено Путину незамедлительно.

Володин обвинил Украину в несоблюдении Минских соглашений.

«В этой связи депутаты считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз», — написал спикер Думы в телеграм-канале.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание Россией «Л-ДНР» будет означать фактический выход Москвы из Минских соглашений.

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