МИД Украины предупредил РФ о «разрушительных последствиях» в случае признания «Л-ДНР»

Признание Россией самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» будет иметь разрушительные последствия для международного правопорядка и глобальной архитектуры безопасности. Об этом «Новостям Донбасса» заявил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Никоенко



«Позиция Украины остается неизменной: признание Россией так называемых "Л-ДНР" будет означать сознательный выход из Минских договоренностей. Такой шаг нанесет серьезный удар политико-дипломатическому урегулированию, над продвижением которого сейчас активно работают Украина и ее партнеры», — заявил Николенко.



Он указал, что признание «Л-ДНР» не будет иметь никаких правовых последствий. «России не удастся выдать российскую оккупационную администрацию на временно оккупированных территориях в Луганской и Донецкой областях за "независимые субъекты", равно как и скрыть свое участие как стороны вооруженного конфликта на Донбассе», — подчеркнул спикер МИД.



«Зато поддержка президентом России постановления Госдумы РФ будет иметь гораздо более широкие разрушительные последствия для международного правопорядка и глобальной архитектуры безопасности», — добавил он.



В МИД указали, что у России есть выбор: «либо идти по пути деэскалации и дипломатического диалога, либо почувствовать на себе решительный консолидированный ответ международного сообщества».



«Призываем Москву занять конструктивную позицию для достижения прогресса в рамках существующих переговорных форматов. В противном случае Россия будет нести полную ответственность за разрушение Минских договоренностей и процесс мирного урегулирования вооруженного конфликта», — резюмировал Николенко.

Сегодня Государственная Дума России обратилась к президенту Владимиру Путину с призывом признать самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР».



Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание Россией «Л-ДНР» будет означать фактический выход Москвы из Минских соглашений.