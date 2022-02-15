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Зеленский пообещал, что в ТКГ обсудят изменения в Конституцию Украины — Шольц

15 февраля 2022, 17:35

Зеленский пообещал, что в ТКГ обсудят изменения в Конституцию Украины — Шольц

Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Киеве в понедельник пообещал ему подготовить законопроекты по статусу отдельных районов Донбасса, в том числе, предусматривающий изменение Конституции. Об этом Шольц заявил на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции в Москве.

«Хорошо, что президент Зеленский твердо пообещал вчера, что в рамках Трехсторонней контактной группы, где встречаются все вовлеченные стороны, очень скоро [будут обсуждаться] все предусмотренные законопроекты по статусу восточной Украины по изменению Конституции и подготовки выборов. Это хорошая подвижка и ее необходимо продолжить», — сказал Шольц.

Он также сообщил, что призвал Зеленского наделить переговорщиков по Донбассу от Украины соответствующим конструктивным мандатом для того, чтобы достичь прогресса.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Владимир Зеленский пообещал ему, что в ближайшее время Киев предоставит для обсуждения в Трехсторонней контактной группе ряд законопроектов, в частности об «особом статусе» отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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