Зеленский заверил Шольца, что Украина предоставит законопроект об «особом статусе» ОРДЛО

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал ему, что в ближайшее время Киев предоставит для обсуждения в Трехсторонней контактной группе ряд законопроектов, в частности об «особом статусе» ОРДЛО.



«Президент меня заверил, что Украина предоставит проекты законов по особому статусу и относительно местных выборов», — сказал Шольц по итогам переговоров с Зеленским на пресс-конференции в Киеве.



Канцлер уточнил, что данные законопроекты сделают невозможными блокировки процесса переговоров со стороны России.



«Мы углубились во много деталей. Я могу сказать, что будут представлены необходимые законопроекты, которые необходимы для того, чтобы не было повода со стороны России, чтобы выйти из этого положения, когда есть некоторые блокировки процесса переговоров», — сказал Шольц.