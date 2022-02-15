Хакеры атаковали сайты Минобороны Украины, ВСУ, ресурсы «Приватбанка» и «Ощадбанка»

Во вторник, 15 февраля, интернет-ресурсы министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины, а также «Приватбанка» и «Ощадбанка» подверглись кибератаке. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.



«Не исключено, что агрессор прибег к тактике мелких пакостей, ведь по большому счету его агрессивные планы не срабатывают», — прокомментировали ситуацию в Центре.



В ведомстве отметили, что никакой угрозы для средств вкладчиков «Приватбанка» нет.



«В течение последних часов "Приватбанк" находится под массированной DdоS-атакой. Пользователи "Приват24" сообщают о проблемах с платежами и с работой приложения. Некоторым пользователям совсем не удается зайти в "Приват24", у других не отображаются баланс и последние транзакции. В "Привате" уверяют, что никакой угрозы для средств вкладчиков нет. Кибератака касается исключительно приложения "Приват24". Остальные денежные операции выполняются в обычном режиме», — говорится в сообщении.



В Центре стратегических коммуникаций добавили, что в работе «Ощадбанка» также наблюдаются сбои, интернет-банкинг не работает.



Поступали сообщения, что по всей Украине не работают банкоматы «Ощадбанка», терминалы самообслуживания, наблюдаются проблемы с оплатой в POS-терминалах, а также в работе приложения «Ощад24/7» и электронных сервисах банка. Служба поддержки «Ощадбанка» сообщила, что специалисты уже работают над решением проблемы.



Кроме того, атаковались сайты Минобороны и ВСУ.