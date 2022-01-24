Глава МВД заявил, что кибератаку на госсайты провели спецслужбы РФ

За кибератакой на органы государственной власти, которая произошла в ночь на 14 января, стоят российские спецслужбы. Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский.



Он уточнил, что кибератака, которая произошла в ночь с 13 на 14 января, была одной из самых больших за последние несколько лет.



«Она была ориентирована на 70 госучреждений и госорганов. По факту это свидетельствует, что кибератака была массовой, скоординированной и, как утверждают специалисты из киберполиции, СБУ и Госспецсвязи, не была направлена на шифрование данных для дальнейшей продажи, а именно на уничтожение этих данных. Именно по этой причине мы можем утверждать, что данная кибератака была осуществлена спецслужбами нашего соседа государства-агрессора», — отметил Монастырский.





В Украине в ночь с 13 на 14 января произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства.



СБУ и Госспецсвязи заявили, что расследуют хакерскую атаку на правительственные сайты. «На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера. При этом контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по предварительной информации, — не произошло», — отметили в СБУ.



Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что данные украинцев в безопасности.