Байден заявил, что США, НАТО и Украина не угрожают России

Соединенные Штаты не стремятся увеличивать нестабильность, и ни НАТО, ни Украина не являются угрозой для России. Об этом заявил президент США Джо Байден в своем выступлении из Белого дома во вторник, передает CNN.



«Украина не угрожает России. Ни у США, ни у НАТО нет ракет в Украине. У нас нет и нет планов разместить их там. Мы не нацелены на народ России. Мы не стремимся дестабилизировать Россию. Гражданам России: вы нам не враги. Я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины», — сказал Байден.



Он напомнил, что во Второй мировой войне Россия и США объединились, но это была «война по необходимости». Сейчас, подчеркнул президент США, ситуация совершенно другая.



«Если Россия нападет на Украину, это будет война по выбору или война без причины и повода. Я говорю это не для того, чтобы спровоцировать, а чтобы говорить правду, потому что правда имеет значение. Ответственность имеет значение», — заявил Байден.



«Если Россия в ближайшие дни и недели действительно вторгнется, человеческие жертвы для Украины будут огромными. И стратегические потери для России также будут огромными. Если Россия нападет на Украину, это будет встречено подавляющим международным осуждением. Мир не забудет, что Россия выбрала ненужную смерть и разрушение. Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры ответят решительно. Запад сплочен и воодушевлен. Сегодня наши союзники по НАТО полны решимости, как никогда» — заявил президент США.



Байден также предупредил, что потенциальное вторжение России в Украину будет иметь последствия внутри Соединенных Штатов.



«Если Россия решит вторгнуться, это также будет иметь последствия здесь, дома. Американский народ понимает, что защита демократии и свободы никогда не бывает бесплатной», — сказал он. В частности, он добавил, что это может привести к повышению цен на энергоносители.



Также Байден сказал, что США готовы ответить на другие «попытки причинить боль американцам», в том числе в киберпространстве.



«Мы не стремимся к прямой конфронтации с Россией, хотя я ясно дал понять, что если Россия нацелится на американцев в Украине, мы ответим сильно. Если Россия нападет на Соединенные Штаты или их союзников асимметричными средствами, такими как разрушительные кибератаки на наши компании или критически важную инфраструктуру, мы готовы ответить», — подчеркнул Байден.