Байден: США готовы ко всему, что происходит в Украине, но призывают Россию к дипломатии

Президент США Джо Байден заявил в своем выступлении во вторник, что США «готовы ко всему, что бы ни случилось» по поводу российско-украинского кризиса, передает CNN.



«Соединенные Штаты готовы, что бы ни случилось. Мы готовы заниматься дипломатией с Россией и нашими союзниками и партнерами для улучшения стабильности и безопасности в Европе в целом. И мы готовы решительно ответить на российскую атаку по Украине, что еще очень возможно», — подчеркнул Байден.



Он отметил, что сказал Путину во время разговора в эти выходные о готовности США прибегнуть к дипломатии для переговоров с Россией о «письменных договоренностях».



Байден сказал, что у России «достаточно места для дипломатии», которая помогла бы избежать конфликта в Европе.



«Вчера российское правительство публично предложило продолжить дипломатию. Я согласен. Мы должны дать дипломатии все шансы на успех», — заявил президент США.



«Соединенные Штаты представили конкретные идеи по созданию безопасности в Европе. Мы предлагаем новые меры контроля над вооружениями, новые меры прозрачности, новые меры стратегической стабильности», — сказал Байден.



При этом он подчеркнул, что США «не пожертвуют основными принципами», предпринимая шаги, которые могут способствовать общей безопасности.



«Пока есть надежда на дипломатическое решение, которое предотвратит применение силы и позволит избежать невероятных человеческих страданий, которые последуют за этим, мы будем добиваться этого», — добавил президент.



Байден отметил, что США не видят подтверждений отвода российских войск от границ Украины, а Россию ждут мощные санкции в случае вторжения, в частности под удар попадут финансовые учреждения и «Северный поток-2».