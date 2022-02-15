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Байден: США готовы ко всему, что происходит в Украине, но призывают Россию к дипломатии

15 февраля 2022, 23:00

Байден: США готовы ко всему, что происходит в Украине, но призывают Россию к дипломатии

Президент США Джо Байден заявил в своем выступлении во вторник, что США «готовы ко всему, что бы ни случилось» по поводу российско-украинского кризиса, передает CNN.

«Соединенные Штаты готовы, что бы ни случилось. Мы готовы заниматься дипломатией с Россией и нашими союзниками и партнерами для улучшения стабильности и безопасности в Европе в целом. И мы готовы решительно ответить на российскую атаку по Украине, что еще очень возможно», — подчеркнул Байден.

Он отметил, что сказал Путину во время разговора в эти выходные о готовности США прибегнуть к дипломатии для переговоров с Россией о «письменных договоренностях».

Байден сказал, что у России «достаточно места для дипломатии», которая помогла бы избежать конфликта в Европе.

«Вчера российское правительство публично предложило продолжить дипломатию. Я согласен. Мы должны дать дипломатии все шансы на успех», — заявил президент США.

«Соединенные Штаты представили конкретные идеи по созданию безопасности в Европе. Мы предлагаем новые меры контроля над вооружениями, новые меры прозрачности, новые меры стратегической стабильности», — сказал Байден.

При этом он подчеркнул, что США «не пожертвуют основными принципами», предпринимая шаги, которые могут способствовать общей безопасности.

«Пока есть надежда на дипломатическое решение, которое предотвратит применение силы и позволит избежать невероятных человеческих страданий, которые последуют за этим, мы будем добиваться этого», — добавил президент.

Байден отметил, что США не видят подтверждений отвода российских войск от границ Украины, а Россию ждут мощные санкции в случае вторжения, в частности под удар попадут финансовые учреждения и «Северный поток-2».

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