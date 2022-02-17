«ДНР» заявила о ранении жительницы Старомихайловки

Сегодня в подконтрольной группировке «ДНР» Старомихайловке мирная жительница получила ранение в результате боевых действий.



«Представительство ДНР в СЦКК» сообщило, что в результате нарушения режима прекращения огня, якобы со стороны ВСУ, ранение получила жительница Старомихайловки.



«Подробные обстоятельства произошедшего уточняются», — говорится в сообщении.



В телеграм-каналах опубликовали свидетельство пострадавшей. Женщина говорит, что шла с работы и услышала хлопок, потеряла сознание. Пришла в себя уже в больнице. Других подробностей она не сообщила.