Штаб ООС зафиксировал 39 обстрелов с начала суток на Донбассе. Пострадали двое военных и двое гражданских

Последствия обстрела в Станице Луганской утром 17 февраля. Фото: пресс-центр ООС

За текущие сутки количество нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе увеличилось до 39 по состоянию на 16:00. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.



Уточняется, что 30 обстрелов осуществлялись с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.



В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, еще один — боевую травму. Военные находятся в больнице. Состояние здоровья раненого военнослужащего — средней тяжести, травмированного — удовлетворительное.



По предварительной информации, в результате обстрелов ранены два мирных жителя.



Ситуацию на Донбассе прокомментировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба



«Ключевым сейчас является зафиксировать для всего мира, что эти снаряды прилетели со временно оккупированных территорий Украины, которые контролирует Россия», — заявил Кулеба во время совместного брифинга с британской коллегой Лиз Трасс.



По его словам, на данный момент российская пропаганда пытается исказить эту информацию.



Обновлено. В новости была уточнена информация о количестве нарушений.

Сегодня на Донбассе наблюдается обострение, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.



Боевики группировки «ЛНР» сегодня утром обстреляли Станицу Луганскую из артиллерии. Один из снарядов попал в детский сад. В результате пострадали трое работников детского сада — две женщины и мужчина получили контузии. Кроме того, под обстрел «ЛНР» попала железнодорожная станция Кондрашевская-Новая в Станице Луганской.



Также со стороны подконтрольной группировке «ЛНР» территории обстрелян поселок Врубовка, один из снарядов попал во двор лицея.



В Марьинке на Донетчине была ранена местная жительница. В результате обстрелов со стороны боевиков остались без электроснабжения жители Красногоровки, поселков Тарамчук, Степное и Сладкое.



Группировка «ЛНР» сообщила, что на подконтрольной ей территории обстрелами повреждены три жилых дома, еще в пяти домах выбиты стекла. «ДНР» заявила о повреждении двух жилых домов в поселке шахты «Трудовские» на окраине Донецка.