Блинкен призвал власти России заявить о ненападении на Украину и отвести войска

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Россию ясно объявить об отсутствии намерений напасть на Украину и подтвердить это отведением войск от границы. Об этом он заявил в ходе заседания Совета безопасности ООН по ситуации вокруг Украины.



«Давайте сформулирую это просто. Власти России могут прямо сегодня ясно, недвусмысленно объявить, что Россия не будет вторгаться в Украину... Затем нужно доказать это на деле, вернув войска, танки, самолеты обратно в казармы, в ангары. Также нужно будет направить дипломатов на переговоры», — сказал Блинкен, выступая на заседании Совбеза ООН.



При этом госсекретарь США подчеркнул, что будет рад, если опасения насчет России и ее агрессивных планов по Украине не оправдаются.



«Мы вздохнем свободно, если увидим, что Россия изменит курс и докажет, что наши прогнозы неверны», — сказал он.



Блинкен также добавил, что в таком случае США «с радостью примут критику» по поводу того, что они напрасно опасались российского вторжения в Украину.