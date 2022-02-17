Россия может использовать теракт или химатаку для вторжения в Украину — Блинкен

Россия может использовать искусственный повод для вторжения в Украину. В частности, инсценировать теракт или провести реальную химическую атаку на гражданских. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе заседания Совета безопасности ООН по ситуации вокруг Украины.



По его словам, Россия планирует создать предлог для нападения.



«Это может быть насильственное событие в Украине или вопиющее обвинение против украинского правительства — мы пока что не знаем, что это будет. Это может быть сфабрикованный теракт в России или будут обнаружены массовые захоронения. Это может быть инсценированный удар БПЛА против гражданских или реальная атака с использованием химического оружия. Россия может описать это событие как этническую чистку или геноцид», — сказал Блинкен.



Он отметил, что в последние дни российские СМИ уже начали распространять «некоторые тревожные лживые обвинения, чтобы максимизировать реакцию общественности и заложить основы для искусственного оправдания для начала войны».



«В ответ на эту искусственную провокацию самые высокие уровни правительства могут созвать срочное заседание для разрешения так называемого кризиса. Правительство будет выступать с заявлениями о том, что Россия должна реагировать и защищать российских граждан и этнических русских в Украине. Далее планируется, что нападение начнется, российские бомбы и ракеты полетят против Украины. Связь будет нарушена. Будут заблокированы ключевые украинские учреждения. После этого российские танки и военные пойдут к ключевым объектам, которые уже были намечены. Мы считаем, что эти объекты включают столицу Киев, где проживает 2,8 миллиона человек», — рассказал госсекретарь США.



Он добавил, что Россия будет также нападать на «отдельные группы» украинцев.



Блинкен подчеркнул, что США предупреждают украинское правительство об этих событиях.