На Донетчине боевики обстреляли железную дорогу

Сегодня, 18 февраля, вблизи железнодорожной станции Скотоватая боевики открыли огонь из артиллерии. В связи с этим движение пригородных и грузовых поездов до станции Фенольная ограничено. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой железной дороги.



«Около 8 часов утра, неподалеку от железнодорожной станции Скотоватая, начался артобстрел. Заметим, что на этом участке Донецкой железной дороги проводятся ремонтно-восстановительные работы. Но даже после предоставления гарантий о прекращении огня, соблюдать их на неподконтрольной территории не стали», — говорится в сообщении.



По информации пресс-службы, все работы были прекращены, а работники направлены в укрытия, что помогло избежать жертв.



В связи с непредсказуемой ситуацией и возможными новыми обстрелами, Донецкая железная дорога вынуждена временно ограничить движение пригородных пассажирских и грузовых поездов до станции Фенольная, отмечается в сообщении.

Вчера, 17 февраля, боевики группировки «ЛНР» обстреляли железнодорожную станцию Кондрашевская-Новая в Станице Луганской.