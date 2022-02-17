«ЛНР» обстреляла железнодорожную станцию в Станице Луганской

Боевики группировки «ЛНР» обстреляли железнодорожную станцию Кондрашевская-Новая в Станице Луганской сегодня. Об этом сообщил глава правления «Укрзализныци» Александр Камышин.



Под обстрелы попала не только станция, но и локомотивное депо и детский сад, уточнил Камышин.



По его словам, работники станции и депо не пострадали. Поврежден, но не выведен из строя один тепловоз. Повреждены здания депо.



Камышин отметил, что сейчас обстрелы прекратились, станция и депо продолжают работу, компания оценивает повреждения.

Как сообщалось, сегодня утром боевики группировки «ЛНР» обстреляли Станицу Луганскую из артиллерии. Один из снарядов попал в детский сад.



В результате пострадали трое работников детского сада получили контузии. Воспитанники садика остались невредимыми. Во время обстрела в детсаду находились 20 детей и 18 работников, которых эвакуировали.