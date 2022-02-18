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Вторые сутки обострения на Донбассе: 53 нарушения тишины, преимущественно из запрещенных орудий

18 февраля 2022, 18:13

Вторые сутки обострения на Донбассе: 53 нарушения тишины, преимущественно из запрещенных орудий

С начала суток боевики 53 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, 41 из которых из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Под огнем оказались населенные пункты Луганское, Счастье, Песчаное, Старогнатовка, Гранитное, Новоалександровка, Станица Луганская, Светлодарск, Нью-Йорк, Шумы, Водяное, Опытное, Троицкое, Марьинка и Верхнеторецкое.

Боевики вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, артиллерии калибра 122 мм, гранатометов, вооружения БМП-2 и стрелкового оружия. ВСУ открывали огонь в ответ, как заявляют в штабе, только в случае угрозы жизни военнослужащих.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

«Весь цинизм ситуации в том, что противник ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов, прикрываясь мирными жителями», — заявили в штабе ООС.

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