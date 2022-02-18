Вторые сутки обострения на Донбассе: 53 нарушения тишины, преимущественно из запрещенных орудий

С начала суток боевики 53 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, 41 из которых из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Под огнем оказались населенные пункты Луганское, Счастье, Песчаное, Старогнатовка, Гранитное, Новоалександровка, Станица Луганская, Светлодарск, Нью-Йорк, Шумы, Водяное, Опытное, Троицкое, Марьинка и Верхнеторецкое.



Боевики вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, артиллерии калибра 122 мм, гранатометов, вооружения БМП-2 и стрелкового оружия. ВСУ открывали огонь в ответ, как заявляют в штабе, только в случае угрозы жизни военнослужащих.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.



«Весь цинизм ситуации в том, что противник ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов, прикрываясь мирными жителями», — заявили в штабе ООС.