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Резников рассказал об «аномальной» ситуации на Донбассе и опроверг наступление ВСУ

Обновлено
18 февраля 2022, 10:55

Резников рассказал об «аномальной» ситуации на Донбассе и опроверг наступление ВСУ

Министр обороны Алексей Резников назвал вчерашнюю активизацию обстрелов на Донбассе «аномальными событиями».

«Вчера были зафиксированы аномальные события, которые заметно отличаются от того, что происходило с начала года. И наше задание укротить эту аномалию, чтоб она не стала прологом для эскалации», — сказал он во время выступления в Верховной Раде.

По его словам, с 1 января по 16 января на линии соприкосновения на Донбассе было зафиксировано 107 обстрелов позиций украинских военный и 4 обстрела населенных пунктов, в том числе 22 раза из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

«Обычно фиксировалось от двух до пяти нарушений в сутки. Были периоды по несколько дней, когда не фиксировалось ни одного обстрела или в течение 30 дней не погиб ни один из наших воинов», — отметил Резников.

При этом за минувшие сутки, 17 февраля, боевики осуществили 60 обстрелов, из которых 43 из запрещенного «Минском» вооружения, отметил министр. Незаконные формирования вели огонь возле примерно 30 населенных пунктов.

Резников высказал уверенность, что вчерашнее усиление обстрелов связано с проведением заседания Совбеза ООН, которое было посвящено Минским соглашениям. «Это традиционная тактика российской стороны», — подчеркнул он.

Он отметил, что сегодня нарушения режима «тишины» со стороны боевиков продолжаются. По состоянию на 10:00, украинская сторона зафиксировала уже 20 обстрелов с начала суток на Донбассе.

Глава Минобороны в очередной раз опроверг намерение украинской армии якобы начать наступательную операцию на Донбассе.

«Украина усиливает свою оборону. Но у нас нет намерения осуществлять любые силовые действия относительно ОРДЛО или Крыма. Мы будем двигаться политико-дипломатическим путем, потому что там наши граждане и мы не будем подвергать их опасности. Обращаюсь к жителям Луганска, Донецка, Алчевска, Горловки, Ясиноватой и других городов. Люди, не бойтесь! Не Украина ваш враг, а те, кто якобы прячется за вашими стенами, кто якобы хочет защитить вас от Украины. Не верьте слухам об украинском наступлении», — сказал он.

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