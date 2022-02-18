Трехсторонняя контактная группа проведет завтра внеочередное заседание

Трехсторонняя контактная группа проведет внеочередное заседание, которое состоится утром 19 февраля. Об этом сообщил спецпредставитель председателя ОБСЕ в ТКГ Микко Киннунен.



«Внеочередное заседание ТКГ, которое я созвал сегодня (18 февраля — ИФ) вечером, переносится на завтрашнее утро. Ситуация с безопасностью на Донбассе и вдоль линии соприкосновения очень тревожная», — написал Киннунен в своем Twitter.



Ранее в украинской делегации в ТКГ сообщили, что Россия отказалась от участия в инициированном Украиной внеочередном заседании Трехсторонней контактной группы.