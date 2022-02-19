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Двое спасателей получили ранения в результате обстрелов боевиков

19 февраля 2022, 15:28

Двое спасателей получили ранения в результате обстрелов боевиков

Двое сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям пострадали в результате обстрелов со стороны боевиков в пятницу. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ведомства, боевики совершили 74 обстрела по 39 населенных пунктах. В Донецкой области повреждено 9 жилых домов, в Луганской области — два жилых дома и одно административное здание.

«В результате обстрела пострадали 2 сотрудника ГСЧС», — сказано в сообщении.

Кроме этого, в Донецкой области с 17 февраля в результате боевых действий без электроснабжения остаются 9 населенных пунктов в Покровском, Волновахском и Бахмутском районе, где проживают 1745 человек.

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