Боевики обстреляли пожарно-спасательную часть в Счастье

В субботу боевики обстреляли прифронтовой город Счастье в Луганской области, в результате чего были повреждены ворота пожарно-спасательной части. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.



Оогонь по Счастью велся из стрелкового оружия.



«19.02.2022 примерно в 11:35 поступила информация, что в Счастьинском районе Луганской области, а именно в г.Счастье произошел обстрел. В результате обстрела из стрелкового оружия были повреждены ворота третьего хода Государственной пожарно-спасательной части-32», — сказано в сообщении.

18 февраля боевики обстреляли контрольный пункт въезда-выезда «Счастье» в Луганской области, где в это время проходил проверку гуманитарный конвой. Под обстрел также попала пожарно-спасательная часть.