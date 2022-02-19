РФ заявила об обстреле границы со стороны Украины. Киев опроверг это

Следственный комитет РФ заявил о возбуждении уголовного дела по факту обстрела приграничной территории Ростовской области якобы со стороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«По данным следствия, 19 февраля 2022 года в период с 5 до 6 часов утра неустановленные лица, находясь на территории Украины, используя реактивную систему залпового огня, произвели обстрел приграничной территории Тарасовского района Ростовской области», — утверждают в СК РФ.



Следствие открыто по факту покушения на убийство.



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время 5-го Украинского ланча в Мюнхене опроверг заявления об обстреле Украины территории Ростовской области РФ.



«Это правда, что ситуация обостряется каждый час. Последнее — это фейковые заявления РФ о том, что два украинских снаряда упали на территории России, около 100 км от российско-украинской границы. Мы не стреляли, это не наши снаряды. Это последнее, в чем мы заинтересованы — дальше эскалировать ситуацию», — приводит его слова «Интерфакс-Украина».

Россия эскалирует ситуацию с безопасностью — проводит кампанию по дезинформации и увеличивает количество обстрелов украинских позиций и гражданской инфраструктуры из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Такое заявление 18 февраля сделало Министерство иностранных дел Украины после сообщений об эвакуации жителей неподконтрольных территорий в РФ. Ведомство призывает международное сообщество осудить такое поведение Москвы.