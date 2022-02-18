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Мир на Донбассе — наш приоритет. Украина просит мир осудить провокации РФ

18 февраля 2022, 18:48

Мир на Донбассе — наш приоритет. Украина просит мир осудить провокации РФ

Россия эскалирует ситуацию с безопасностью — проводит кампанию по дезинформации и увеличивает количество обстрелов украинских позиций и гражданской инфраструктуры из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Такое заявление сделало Министерство иностранных дел Украины после сообщений об эвакуации жителей неподконтрольных территорий в РФ. Ведомство призывает международное сообщество осудить такое поведение Москвы.

МИД в очередной раз повторил, что утверждения о якобы подготовке ВСУ к наступлению на Донбассе не отвечают действительности.

«Украинские граждане живут с обеих сторон линии разграничения. Их мир, безопасность и благополучие является абсолютным приоритетом для украинского государства. Украина также не проводит и не планирует диверсии на Донбассе», — говорится в заявлении МИД, опубликованном спикером ведомства Олегом Николенко.

Украина остается верной политико-дипломатическому урегулированию, вместе с партнерами прилагает максимальные усилия, чтобы снизить напряжение, отметили в МИД. «Мы категорически отвергаем попытки России обострить и без того напряженную безопасность», — подчеркивается в заявлении.

«Призываем международное сообщество — иностранные государства и международные организации — немедленно осудить провокации Российской Федерации и ее оккупационных администраций на Донбассе, которые подвешивают процесс политико-дипломатического урегулирования», — призвали в МИД.

Там отметили, что отсутствие должной реакции или нейтральная позиция будут лишь подыгрывать эскалации ситуации со стороны России.

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18 февраля глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник призвал жителей подконтрольной ему территории в «кратчайшие сроки» выехать в Россию.

Ранее об эвакуации жителей объявил глава «ДНР» Денис Пушилин. По его словам, с руководством России достигнута договоренность о том, что в Ростовской области подготовлены места для приема и размещения людей.

В администрации губернатора Ростовской области заявляли, что ничего не знают о планах по размещению жителей ОРДО. Аналогичное заявление делали и в Кремле, однако позже изменили риторику и сообщили, что Путин поручил врио главы МЧС РФ вылететь в Ростовскую область для организации приема беженцев из ОРДЛО.   

Высшее украинское руководство неоднократно говорило, что украинская армия не планирует идти в наступление на Донбассе, а будет решать конфликт политико-дипломатическим путем. Очередное такое заявление сегодня сделал министр обороны Алексей Резников.

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