«ООН не может себя защитить»: Зеленский осудил мировые державы в безразличии к агрессии против Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что система безопасности в Европе дала сбой из-за безответственности государств на глобальном уровне, в результате чего ООН «не может себя защитить».



58-я Мюнхенской конференции по безопасности, во время которой Зеленский сделал это заявление, проходит на фоне резкого обострения ситуации с безопасностью вдоль линии соприкосновения на Донбассе.



«Система безопасности в который раз дает сбои из-за эгоизма, самоуверенность и безответственность государств на глобальном уровне. Как результат — преступления одних и безразличие других, безразличие, которое делает соучастником. Именно здесь пятнадцать лет назад Россия бросила вызов глобальной безопасности. Чем ответил мир? Умиротворением. Результат — минимум аннексия Крыма и агрессия против моей страны», — сказал украинский лидер.



Зеленский раскритиковал страны-участницы Организации Объединенных Наций, которые проигнорировали приглашение Украины на саммит Крымской платформы, созданной для деоккупации Крыма мирным путем.



«ООН, которая должна защищать мировую безопасность, не может защитить себя, когда нарушается ее статут, когда один из членов Совбеза ООН аннексирует территорию одной из основательниц ООН, а Крымскую платформу — формат, цель которого, деоокупация Крыма мирным путем и защита прав крымчан, сама ООН игнорирует», — высказался президент.



По его мнению, «архитектура мира и безопасности в Европе почти разрушена», а значит «время строить новую систему».