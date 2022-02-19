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Зеленский инициировал консультации по Будапештскому меморандуму и выдвинул условие

19 февраля 2022, 17:25

Зеленский инициировал консультации по Будапештскому меморандуму и выдвинул условие

Украина в четвертый раз инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума, однако если эти консультации не состоятся или не будут результативными, украинская сторона может поставить документ под сомнение. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он напомнил, что Украина отказалась от третьего в мире ядерного потенциала в обмен на гарантии безопасности, однако эти обязательства были нарушены Россией.

«Оружия у нас нет. Как и безопасности. Нет и части территории, которая по площади больше чем Швейцария, Нидерланды или Бельгия. А главное — нет миллионов наших граждан», — заявил президент.

Зеленский сообщил, что инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума, который является уже четвертым по счету для Украины. «Но и Украина, и я — делаем это в последний раз», — сказал он, отметив, что уже дал соответствующее поручение министру иностранных дел Дмитрию Кулебе.

«Если они снова не состоятся или по их результатам не будут приняты конкретные решения по гарантиям безопасности для нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года поставлены под сомнение», — заявил президент.

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