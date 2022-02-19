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Глава Луганской ОГА: Эвакуацию жителей пока не планируем, но к этому готовы

19 февраля 2022, 20:30

Глава Луганской ОГА: Эвакуацию жителей пока не планируем, но к этому готовы

На подконтрольной украинской власти территории Луганщины пока не собираются проводить эвакуацию людей. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Сергей Гайдай на брифинге в Станице Луганской.

Он отметил, что в отличие от 2014 года Украина готова к любому развитию событий.

«Мы продолжаем фиксировать множество провокаций со стороны российско-оккупационных войск. Однако ситуация в области стабильна. Эвакуацию населения проводить не собираемся, но если произойдет обострение и возникнет потребность спасать население, то у нас есть понимание, куда именно, на каком транспорте и какое количество людей вывозить. План эвакуации на всякий случай составлен», — сказал Гайдай.

По его словам, многие владельцы гостиниц и санаториев, расположенных на западе страны, готовы принять жителей Луганщины.

Что касается возможной организации гуманитарного коридора для людей, направляющихся с временно оккупированных территорий, Гайдай пояснил, что для этого, прежде всего, необходимо достичь договоренностей на заседании Трехсторонней контактной группы.

«Нам нужны гарантии безопасности со стороны Российской Федерации», — добавил глава ОГА.

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