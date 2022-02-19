Алчевск: Люди скупают продукты, связь «лежит», детей вывозят в Россию

В Алчевске, подконтрольном группировке «ЛНР», сегодня проводилась эвакуация в Россию. Люди начали скупать продукты и снимать деньги, наблюдаются проблемы с транспортом. Об этом передают «Новостям Донбасса» местные жители.



По их словам, несмотря на напряженную ситуацию, Алчевский металлургический комбинат работает.



При этом, сообщают жители Алчевска, медикам сказано выписывать всех пациентов из стационара и прятать оборудование.



«Есть проблемы с междугородним транспортом. С утра пустили один автобус из Алчевска на Стаханов. Следующий пообещали во второй половине дня — 13:40. Хотя обычно они курсируют примерно пару раз в час. Днем у банков были очереди. В некоторых магазинах покупатели скупают картофель, хлеб, муку и водку в астрономических количествах», — описывают ситуацию алчевцы.



Люди рассказывают, что в некоторых школах и детсадах открыли пункты эвакуации, там сегодня было скопление автобусов, «военных», машин «скорой помощи». Транспорт с эвакуированными жителями колоннами отправляют в Россию. При этом отмечают, что не всегда эта эвакуация является добровольной.



«В Кадиевке в медучилище детей прямо из общежития загрузили в автобусы и повезли в РФ. Директор лично производил сбор. Сообщить родителям об эвакуации учащиеся не могли, потому что "Лугаком" второй, а то и третий день "лежит"», — рассказал собеседник НД, знакомый с ситуацией.

Кроме того, из-за объявленной «ЛНР» мобилизации у военкомата в Алчевске сегодня собирались мужчины.