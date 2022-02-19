Украина может обеспечить эвакуацию жителей ОРДЛО, если РФ предоставит гарантии безопасности — Верещук

Россия должна предоставить гарантии безопасности для эвакуации граждан из отдельных районов Донецкой и Луганской областей на подконтрольную украинской власти территорию. Об этом заявила вице-премьер — министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на брифинге в Краматорске.



«Относительно гуманитарных коридоров и эвакуации людей со временно оккупированных территорий: у нас есть такая возможность и мы можем ее обеспечить. Однако есть одно "но" — это гарантии безопасности. Россия должна предоставить гарантии безопасности, чтобы такие коридоры не были использованы ею с целью провокации, не были обстреляны, и чтобы не пострадало мирное население», — сказала Верещук.



По ее словам, в настоящее время в Донецкой и Луганской областях работает «горячая линия», куда люди могут позвонить и получить необходимую информацию и помощь.



«Мы готовы взять на себя ответственность и обеспечить всем возможным — жильем, едой, медикаментами — всем, что нужно будет людям, которые захотят покинуть временно оккупированные территории», — сказала она.



Ранее Верещук сообщала о том, что правительство Украины утвердило план гуманитарного реагирования по эвакуации граждан из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на случай эскалации боевых действий, а также призвала жителей ОРДЛО выезжать на подконтрольную украинскому правительству территорию.