«Мы вас ждем»: Украина готова принимать людей, покидающих Донецк и Луганск

Украина ждет жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей на подконтрольной властям территории. Об этом сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.



«Едьте к нам. Найдите способ пересечь КПВВ или добраться другим способом. Мы вас ждем, мы создадим все возможные условия, где жить и что есть. Чтобы вы не чувствовали, что остались одни», — подчеркнула она.



Верещук проинформировала, что Минреинтеграции совместно с международными партнерами, в частности миссией Международного комитета Красного Креста и ООН, создали координационную группу для реагирования на обстоятельства, касающиеся мирного населения в связи с обострением. По ее словам, это касается создания гуманитарных коридоров и обеспечения людей всем необходимым.



«У нас есть план гуманитарного реагирования. Мы ее утвердили предварительно. Несмотря на то, какие будут события, я очень надеюсь, что это сейчас не понадобится. Но мы знаем, что мы будем делать, мы обеспечим, как я говорила, гуманитарные коридоры, возможности для людей, особенно для женщин с детьми», — заявила министр.



При этом, отметила она, боевики препятствуют возможности людей выехать на подконтрольную властям территорию — 17 февраля они обстреляли Станицу Луганскую, где расположен единственный в Луганской области дорожный коридор.

18 февраля глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник призвал жителей подконтрольной ему территории в «кратчайшие сроки» выехать в Россию.



Ранее об эвакуации жителей объявил глава «ДНР» Денис Пушилин. По его словам, с руководством России достигнута договоренность о том, что в Ростовской области подготовлены места для приема и размещения людей.



Путин поручил врио главы МЧС РФ вылететь в Ростовскую область для организации приема беженцев из ОРДЛО.