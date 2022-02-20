КПВВ «Счастье» закрыли из-за регулярных обстрелов

Работа КПВВ «Счастье» в Луганской области приостановлена из-за регулярных обстрелов «на период существования угрозы». Об этом сообщает штаб операции объединенных сил в воскресенье утром.



«Учитывая обострение ситуации, несоблюдение российско-оккупационными войсками договоренностей о прекращении огня и невозможностью гарантировать безопасность гражданскому населению в пределах дорожного коридора КПВВ "Счастье", осознавая реальную угрозу для жизни и здоровья лиц, пересекающих линию разграничения, командующим принято решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств через КПВВ "Счастье" на период существования угрозы. Обращаемся к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании поездок», — говорится в сообщении.



В штабе ООС отметили, что вчера боевики трижды из минометов и станковых противотанковых гранатометов прицельно обстреляли КПВВ «Счастье». Командование Объединенных сил отмечает, что обстрел КПВВ «Счастье» является нарушением норм международного гуманитарного права и ставят под угрозу жизнь и здоровье как мирных жителей, так и персонала, осуществляющего свою деятельность на пункте пропуска.



Отметим, что КПВВ «Счастье» и до этого не функционировал на въезд-выезд, потому что дорожный коридор был закрыт со стороны группировки «ЛНР».



При этом на КПВВ «Счастье» есть сервисная зона с ЦНАПом, банком, почтой и т.д. Теперь она работать не будет.



Кроме того, через этот пункт пропуска международные организации доставляли гуманитарную помощь на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. В пятницу, 18 февраля, один из таких гумконвоев попал под обстрел на КПВВ «Счастье».