В ФРГ заявили, что Будапештский меморандум не имеет юридической силы

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что Будапештский меморандум, согласно которому Украина отказалась от третьего в мире ядерного потенциала в обмен на гарантии безопасности, не имеет юридической силы. Об этом она сказала в эфире «Украина 24».



При этом посол отметила, что сейчас нужно пробовать все, чтобы избежать войны.



«Будапештский меморандум — это, действительно, формат без юридических обязательств в рамках международного права. Но я думаю, что сейчас надо пробовать все, чтобы избежать войны», — рассказала Фельдгузен.



Посол убеждена, что шанс к дипломатическому урегулированию остается, отметив, что за последние месяцы президент США Джо Байден говорил с президентом России Владимиром Путиным чаще, чем предыдущие главы государств за 10 лет.

Президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности инициировал проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума, отметив, что если эти консультации не состоятся или не будут результативными, украинская сторона может поставить документ под сомнение.