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«Засовывают тебя в "Газель" и увозят служить». В Донецке рассказали о принудительной мобилизации

20 февраля 2022, 20:43

«Засовывают тебя в "Газель" и увозят служить». В Донецке рассказали о принудительной мобилизации

Житель Донецка рассказал о реальной ситуации с так называемой «мобилизацией» от группировки «ДНР». Молодой мужчина опубликовал видео на своей странице «Вконтакте», в котором он рассказывает о происходящем и своем отношении к текущим событиям.

«Пацанов вообще не выпускают в Россию. В Донецке, чтобы ты понимал, вот так идешь по городу, тачка останавливается, засовывает тебя в "Газель" и увозит служить. У меня так знакомого забрали. И я так подумал: на..й в город ехать, еще заберут».

На видео слышно, как его соседка также возмущается происходящим. Данные автора ролика есть на сайте «Миротворец», а в его соцсети опубликованы фото, доказывающие его причастность к незаконным вооруженным формированиях и боевым действиям. При этом сам автор ролика говорит, что не хочет служить в так называемой «армии ДНР».

Жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей продолжают сообщать о так называемых повестках от группировок «ЛНР» и «ДНР».

Кроме этого, в неподконтрольных городах уже началась принудительная мобилизация на отдельных предприятиях. По данным «Новостей Донбасса», «мобилизация» уже коснулась сотрудников шахты имени Скочинского. Также в военкомат увезли сотрудников теплосети в Донецке. В военкомате им выдали военную форму.

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