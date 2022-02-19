В «ЛНР» объявили всеобщую мобилизацию вслед за «ДНР»

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник подписал «указ» о всеобщей мобилизации. Ранее об этом объявила группировка «ДНР».



Отряды «народной милиции» и другие незаконные вооруженные формирования приведены в полную боевую готовность.



«В целях создания условий для отражения агрессии против Луганской Народной Республики, приведения Народной милиции Луганской Народной Республики, других воинских формирований и органов, специальных формирований в полную боевую готовность, а также гарантированного их укомплектования личным составом согласно штатам военного времени, <...> постановляю: Объявить на территории ЛНР общую мобилизацию», — говорится в «указе».



Кроме этого, Пасечник установил запрет на выезд за пределы ОРЛО мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.

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18 февраля группировки «ДНР» и «ЛНР» начали эвакуацию жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в российскую Ростовскую область. Первые автобусы с эвакуированными жителями отдельных районов Донбасса прибыли в Ростовскую область, людей разместят в лагерях. Группировка «ЛНР» приостановила учебный процесс на подконтрольной территории, а также объявила об эвакуации интернатов и детских домов.



Президент США Джо Байден считает, что Путин принял решение напасть на Украину. По его словам, ето может произойти в ближайшие дни.