Резников: Вывезенные из Донецка и Луганска люди сами возвращаются домой

Министр обороны Украины Алексей Резников, ссылаясь на данные разведки, утверждает, что вывезенные в Россию жители отдельных районов Донбасса начали возвращаться домой.



«Это фарс. Несколько тысяч человек они показательно вывезли. А сейчас наша разведка имеет точную информацию, что люди возвращаются самостоятельно домой. Их там никто не кормит, не расселяет, то есть это исключительно постановка», – сказал Резников в эфире телеканала «1+1».





Пункты пропуска на российско-украинской границе в Ростовской области работают на въезд и выезд, о чем сообщило сегодня утром пограничное управление ФСБ РФ по региону.