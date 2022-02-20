«ЛНР»: С начала эвакуации в РФ выехали почти 29 тысяч человек

Группировка «ЛНР» заявляет, что с начала эвакуации в Россию выехали почти 29 тысяч человек, из них большинство человек были вывезены оккупационной администрацией.



Только за минувшие сутки было вывезено 4107 человек, всего эвакуировано 17 680 человек. «ЛНР» развернула 61 пункт эвакуации, 219 автобусов и 1 железнодорожный состав.



18 февраля группировки «ДНР» и «ЛНР» начали эвакуацию жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в российскую Ростовскую область. Перед началом организованного вывоза людей сепаратистские ресурсы распространили видео с Пушилиным и Пасечником, на которых они сообщают о решении начать эвакуацию. Из метаданных следует, что ролики были записаны за два дня до начала эвакуации, 16 февраля.



РФ перевела пограничные пункты пропуска в Ростовской области на режим только въезда, выехать назад в ОРДЛО люди не могут.



В субботу группировки «ДНР» и «ЛНР» объявили всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запрещено покидать оккупированную территорию.