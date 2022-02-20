Резников: Россия пока не сформировала ударные группы у границ Украины

У министерства обороны Украины нет оснований говорить, что Россия нападет на страну завтра или послезавтра. Об этом заявил глава министерства Алексей Резников.



По его словам, ударных российских группировок нет ни на одном участке, где войска РФ окружили Украину.



«Поэтому говорить о том, что будет завтра нападение или послезавтра, на мой взгляд, – неуместным. Но это не означает, что риски низкие. Я хочу напомнить всем и нашим партнерам, что угроза существует с 2013 года», – сказал министр в эфире телеканала «1+1».



Однако Резников подчеркнул, что это не значит, что угрозы нападения нет.