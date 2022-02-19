Байден уверен, что Путин принял решение напасть на Украину

Президент США Джо Байден считает, что Путин принял решение напасть на Украину. По его словам, ето может произойти в ближайшие дни.



«Сейчас российские войска практически окружили Украину со стороны Беларуси, со стороны Черного моря и практически обложили по всем границам. И у нас есть причины считать, что российские силы намереваются вторгнуться в Украину в ближайшие дни. И мы считаем, что они нападут на столицу — на Киев», — сказал он на брифинге.



Журналисты переспросили Байдена, точно ли он уверен, что Путин принял решение напасть на Украину. «Я совершенно уверен», — ответил Байден.



Президент США предупредил, что если Росиия продолжит реализововывать ети планы, то «она будет отвечать за свое катострофическое решение».



Байден в очередной раз сказал, США не будут присылать военных в Украину для проведения каких-либо военных действий. При етом он укцентировал внимание на военной и финансовоф помощи. «460 миллионов долларов помощи: это от "Джавеллинов" до боеприпасов. Также 100 миллионов долларов — это гуманитарная и экономическая поддержка Украины», — сказал американский лидер.



При этом он не исключил дипломатического урегулирования ситуации. «Еще не поздно деэскалировать и вернуться за стол переговоров. Прошлой ночь Россия согласилась, что государственный секретарь Блинкен и министр Лавров встретятся 24 февраля в Европе. Но если Россия предпримет военные действия, до этого дня, будет очевидно, что они захлопнули дверь дипломатии, что они выбрали войну. И они за это заплатят высокую цену», — заверил он.