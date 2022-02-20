За несколько дней обстрелов на Донбассе повреждены минимум 100 домов

В ночь на 20 февраля, а также в течение дня в ходе обстрелов из тяжелого вооружения на линии разграничения были повреждены 22 дома мирных жителей. Об этом сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

По его данным, в поселке Новогнатовка повреждены 14 домов, в селе Победа – 4 дома, в Славном –1 дом, в поселке Пивденном – 1 дом, в селе Малиново – 1 дом, в поселке Луганское – 1 дом. Всего за последние четыре дня повреждено более ста домов.

Военное обострение на Донбассе 19-20 февраля

«С начала эскалации боевых действий, на протяжении последних 4 дней, вблизи линии разграничения на подконтрольной правительству Украины территории были повреждены 104 домовладения мирных жителей. Четыре человека получили контузии и минно-взрывные ранения», – написал Каплин в Facebook.



В поселке Новогнатовка из 14 поврежденных домов два не подлежат восстановлению.



Также в поселке осколками поврежден один гражданский автомобиль, повреждены линии электропередач и газопровод, трансформатор. Жители поселка остались без электроэнергии и газового снабжения, в связи с чем температура в домах падает, люди не могут приготовить еду. Осколками поврежден фасад, дымоходная труба и кровля фельдшерского пункта.



«Около двадцати человек, включая детей провели ночь в необорудованном бомбоубежище, которое расположено в подвале Новогнатовской школы. Это второй массированный обстрел Новогнатовки из минометов и артиллерии за последние двое суток. Предыдущей ночью в ходе обстрела данного населенного пункта пострадали 19 домохозяйств, а в здании школы взрывной волной выбило остекление», – напомнил Каплин.

Военное обострение на Донбассе 19-20 февраля

Он добавил, что организация помогла семьям, чьи дома пострадали при обстрелах. Людям выдали материалы для экстренных ремонтов (пленка для окон и тарпаулин для накрытия поврежденных кровель).