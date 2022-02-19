На Донетчине обстрелом поврежден водопровод, 48 населенных пунктов остались без воды

В результате обстрела боевиков в субботу были повреждены два трансформатора на станции первого подъема Южнодонбасского водопровода (ЮДВ), без водоснабжения остались 48 населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщило коммунальное предприятие «Компания «Вода Донбасса».



Подача воды остановлена на четыре фильтровальные станции: Карловскую (водоснабжение населенных пунктов — города: Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинск; поселки городского типа: Александровка, Водянское, Вишневое, Желанное, Кураховка, Новодонецкое, Святогоровка, Острый, Цукурино; села: Александрополь, Анновка, Балаган, Беззаботовка, Григорьевка, Зоряное, Водяное, Орловка, Ласточкино, Проминь, Нововодяное, Светлое, Иверское, Николаевка, Мироновка, Петровка, Лисовка), Великоанадольскую (водоснабжение населенных пунктов — города: Волноваха, Докучаевск, Угледар, поселок городского типа Новотроицкое, села: Владимировка, Октябрьское, Ольгинское, Благодатное, Ближнее, Ясное), Старокрымские № 1, № 2 (Мариуполь, Сартана, Старый Крым).



Фильтровальные станции Мариуполя переведены на водоснабжение из Старокрымского водохранилища.



Сотрудники КП обследуют повреждения оборудования для определения объема восстановительных работ.