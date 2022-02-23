Байден провел встречу с главой МИД Украины

Президент США Джо Байден встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сообщает Белый дом.



Отмечается, что Байден проинформировал о реакции США на решение России признать «независимость» так называемых «ДНР» и «ЛНР» Украины, включая указ, изданный вчера, и новые санкции, объявленные сегодня.



Также американский лидер подтвердил, что «Соединенные Штаты будут продолжать оказывать Украине помощь в области безопасности и макроэкономическую поддержку».



Также Байден, как сообщает Белый дом, «подтвердил готовность Соединенных Штатов в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами быстро и решительно отреагировать на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины».