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США вводят санкции против двух российских банков и детей чиновников

22 февраля 2022, 22:59

США вводят санкции против двух российских банков и детей чиновников

США вводят санкции в отношении российских Внешэкономбанка (ВЭБ), Промсвязьбанка, а также 42 их дочерних компаний. Об этом говорится в сообщении Минфина США.

Оганичения вводятся в связи с признанием Россией независмости так называетмых «ДНР» и «ЛНР» и в ответ на решение Москвы о введении российских войск в неподконтрольную Украине часть Донбасса.

Санкции касаются ВЭБ и 25 его дочерних предприятий, включая фининституты, угледобывающую компанию, в РФ и трех других странах. Также американские санкции затронули дочерние предприятия ВЭБ в РФ, Беларуси, в Украине, а также в Гонконге. США разрешили ряд сделок с ВЭБ для обслуживание облигаций, выпущенных до 1 марта 2022 года.

Также под санкции попали Промсвязьбанк и 17 его дочерних предприятий.

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Санкции США по суверенному долгу РФ касаются вторичного рынка облигаций, выпущенных после 1 марта 2022 года Центробанком, Фондом национального благосостояния, Минфином РФ.

Кроме того, экономические санкции вводятся против:

  • Дениса Бортникова (сын главы ФСБ Александра Бортникова). Александр Ботников несколько раз вносился в различные санкционные списки, в первый раз— в санкционные списки ЕС от 2014 года в связи с событиями на Донбассе. Его сын Денис Бортников с 2017 года занимает пост заместителя президента — председателя правления банка ВТБ.
  • Петра Фрадкова (сын экс-премьера Михаила Фрадкова). Михаил Фрадков был в России премьером с 2004 по 2007 год, до 2016 года он возглавлял Службу внешней разведки. После ухода с поста он возглавил Российский институт стратегических исследований. Его сын, Петр Фрадков, с сентября 2018 года возглавляет правлениеПромсвязьбанка. До этого на протяжении более чем 15 лет он работал в ВЭБе.
  • Владимира Кириенко (сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко). Сергей Кириенко — бывший премьер-министр, с 5 октября 2016 года первый замруководителя администрации президента России. До этого он 11 лет возглавлял «Росатом». Его сын Владимир Кириенко стал старшим вице-президентом по развитию и управлению бизнесом «Ростелекома» в сентябре 2016 года, в 2017 году был назначен первым вице-президентом компании. В декабре 2021 года он возглавил холдинг VK (бывший Mail.ru Group).

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