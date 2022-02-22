США вводят санкции против двух российских банков и детей чиновников

США вводят санкции в отношении российских Внешэкономбанка (ВЭБ), Промсвязьбанка, а также 42 их дочерних компаний. Об этом говорится в сообщении Минфина США.



Оганичения вводятся в связи с признанием Россией независмости так называетмых «ДНР» и «ЛНР» и в ответ на решение Москвы о введении российских войск в неподконтрольную Украине часть Донбасса.



Санкции касаются ВЭБ и 25 его дочерних предприятий, включая фининституты, угледобывающую компанию, в РФ и трех других странах. Также американские санкции затронули дочерние предприятия ВЭБ в РФ, Беларуси, в Украине, а также в Гонконге. США разрешили ряд сделок с ВЭБ для обслуживание облигаций, выпущенных до 1 марта 2022 года.



Также под санкции попали Промсвязьбанк и 17 его дочерних предприятий.

Санкции США по суверенному долгу РФ касаются вторичного рынка облигаций, выпущенных после 1 марта 2022 года Центробанком, Фондом национального благосостояния, Минфином РФ.



Кроме того, экономические санкции вводятся против: