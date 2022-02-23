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Госсекретарь США Блинкен отменил встречу с главой МИД Лавровым

23 февраля 2022, 01:27

Госсекретарь США Блинкен отменил встречу с главой МИД Лавровым

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил об отмене встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Он напомнил, что на прошлой неделе согласился встретиться с Лавровым 24 февраля, «чтобы обсудить обеспокоенность наших стран о европейской безопасности, но только если Россия не вторгнется в Украину».

«Сейчас мы видим, что вторжение начинается, и Россия продемонстрировала отрицание дипломатии, сейчас нет смысла в этой встрече», — сказал Блинкен на брифинге по результатам переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Вашингтоне.

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