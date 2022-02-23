Краматорские депутаты запретили салюты и фейерверки на территории города

Депутаты Краматорского городского совета приняли решение о запрете использования на территории города салютов, фейерверков и пиротехники.



Инициатором выступил Общественный совет Краматорска.



«С целью сбережения спокойствия жителей Краматорской территориальной громады, которая относится к зоне проведения ООС, в период социальной напряженности в стране в связи с эскалацией вооруженного конфликта со стороны Российской Федерации просим вам запретить организацию салютов и фейерверков кроме тех, что организовывает администрацией громада в дни официальных городских и государственных праздников. Поставить в известность владельцев общественного питания о запрете и невозможность организации пиротехнических шоу посетителями во время празднования дней рождения и свадеб. Организовать мониторинг предприятий, которые реализуют пиротехнические изделия с целью выявления нарушений и проведения разъяснительной работы», — говорится в обращении.



За проголосовали все 35 депутатов.



Решение было принято на 26-ой сессии Краматорского городского совета VII созыва, которая состоялась сегодня, 23 февраля.

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