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Обострение на Донбассе: За пять дней зафиксировали в три раза больше обстрелов, чем с начала года

23 февраля 2022, 10:50

Обострение на Донбассе: За пять дней зафиксировали в три раза больше обстрелов, чем с начала года

С начала обострения на Донбассе зафиксировано 320 обстрелов со стороны боевиков. Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич на брифинге в Киеве.

«Если с начала года до обострения, то есть до 17 февраля, на Донецком направлении было зафиксировано всего 112 обстрелов, то с 18 февраля до сегодняшнего дня только на этом направлении зафиксировано 190 обстрелов, а на Луганском — 130», — сообщил он.

По словам Фацевича, Нацполиция в Донецкой области открыла 57 уголовных производств и в Луганской 8 уголовных производств по фактам обстрелов.

За минувшие сутки, 22 февраля, незаконные вооруженные формирования 96 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них 81 с применением тяжелого вооружения. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

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