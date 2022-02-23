Госпогранслужба ввела дополнительные ограничения в приграничных районах

В районах, граничащих с временно неподконтрольной территорией Донбасса и Крыма, Россией, Беларусью, а также прилегающих к морскому побережью, вводятся дополнительные временные режимные ограничения. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.



Среди ограничений названы следующие:

пребывание на пограничной территории в ночное время;

выход любых плавсредств из пунктов базирования;

движение транспорта (кроме военного, силовых структур, агротехники) по дорогам, отсутствующим в реестре автомобильных дорог и ведущим к госгранице.

Также режимные мероприятия введены относительно пребывания иностранцев в пограничной полосе, использования радиостанций, полетов легкомоторных и беспилотных летальных аппаратов, видео-, кино-, фотосъемки личного состава и объектов Госпогранслужбы Украины, и передвижения по берегу или льду пограничных водоемов.