Госпогранслужба ввела дополнительные ограничения в приграничных районах

В районах, граничащих с временно неподконтрольной территорией Донбасса и Крыма, Россией, Беларусью, а также прилегающих к морскому побережью, вводятся дополнительные временные режимные ограничения. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
Среди ограничений названы следующие:
Также режимные мероприятия введены относительно пребывания иностранцев в пограничной полосе, использования радиостанций, полетов легкомоторных и беспилотных летальных аппаратов, видео-, кино-, фотосъемки личного состава и объектов Госпогранслужбы Украины, и передвижения по берегу или льду пограничных водоемов.